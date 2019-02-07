Son Dakika Haberleri: Kartal'da 1 Kişi Göçük Altından Sağ Çıkarıldı.

Kartal'da 1 Kişi Göçük Altından Sağ Çıkarıldı.

1 saat önce

IHAAW112434-ASA/07-02-2019- Kartal'da 1 kişi göçük altından sağ çıkarıldı.

Kartal'da 1 Kişi Göçük Altından Sağ Çıkarıldı., System.String[]
IHAAW112434-ASA/07-02-2019

- Kartal'da 1 kişi göçük altından sağ çıkarıldı. 07.02.2019 11: 24: 34 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:30 Kaynak: İHA

Kartal, 3. Sayfa
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