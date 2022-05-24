Kartal'da 1 kişinin öldüğü 1 kişinin de yaralandığı olayın 'toplu intihar' olduğu öğrenildi - Son Dakika
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Kartal'da 1 kişinin öldüğü 1 kişinin de yaralandığı olayın 'toplu intihar' olduğu öğrenildi

24.05.2022 18:48

Kartal'da 1 kişinin öldüğü 1 kişinin de yaralandığı olayın 'toplu intihar' olduğu öğrenildi 3 kişi, toplu intihar için evde bir araya gelmişİSTANBUL Kartal'da bir evde 2 arkadaşıyla bulunan Cemre Bilmez başına isabet eden kurşunla hayatını kaybederken yanında bulunan bir arkadaşı da...

Kartal'da 1 kişinin öldüğü 1 kişinin de yaralandığı olayın 'toplu intihar' olduğu öğrenildi

3 kişi, toplu intihar için evde bir araya gelmiş

İSTANBUL Kartal'da bir evde 2 arkadaşıyla bulunan Cemre Bilmez başına isabet eden kurşunla hayatını kaybederken yanında bulunan bir arkadaşı da ağır yaralanmıştı. Olayda yer alan ve gözaltına alınan Y.İ.B. isimli şahsın ifadesine göre, Bilmez'in esrarengiz ölümünün aslında toplu intihar olduğu öğrenildi. Toplu şekilde intihar etmek için evde bir araya gelen Cemre Bilmez ile Mehmet Bilal B.'nin kendi başlarına ateş ederek intihar ettiği, Y.İ.B.'nin ise arkadaşlarını görerek intihardan vazgeçtiği öğrenildi.

Olay, Kartal'da Esentepe Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın 3. katındaki bir evde yaşandı. İddiaya göre, Cemre Bilmez, Mehmet Bilal B. ve arkadaşları Y.İ.B., sabah saatlerinde evde bir araya geldi. Cemre Bilmez ve Mehmet Bilal B. silahla başlarından vuruldu. İki şahıs kanlar içerisinde kalırken evde bulunan Y.İ.B. sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen ekipler Cemre Bilmez'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı Mehmet Bilal B. ise hastaneye kaldırıldı.

3 kişi intihar etmek için bir araya gelmiş

Gözaltına alınan Y.İ.B.'nin verdiği ifadesine göre, Cemre Bilmez'in hayatını kaybettiği olayın toplu intihar olduğu öğrenildi. Y.İ.B. ifadesinde, "Biz 3 arkadaş intihar etmek için anlaştık. Sabah bir araya geldik. Bir arkadaşımızdan tabanca aldık. Cemre ve Mehmet Bilal tabanca ile başlarına ateş ettiler. Onları o halde görünce, vazgeçerek sağlık ekiplerine haber verdim." dediği öğrenildi.

Evde bulunan 3 kişinin de intihar notu ortaya çıktı. "Diyarbakır ve Adana'ya gömmeyin, beni Bilal'in yanına gömün." diye not yazan Cemre Bilmez'in, notunda ayrıca ailesine "Beni sevmeniz için her şeyi yaptım" yazdığı öğrenildi. Ağır yaralı olan Mehmet Bilal B.'nin ise notunda "Burak ağabey sana layık olamadım. Babam gibiydin. Anne ve baba sizi de çok üzdüm. Kusura bırakmayın" yazdığı öğren İntihardan vazgeçen Y. İ.B.'nin mektubunda ise "Bugün hayatımın son günü, sizden tek isteğim amcamın yanına gömün. Bilal'i de benim yanıma, yan yana gömün" yazdığı öğrenildi.

Cemre Bilmez'in cesedi Adli Tıp Kurumu Morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kartal'da 1 kişinin öldüğü 1 kişinin de yaralandığı olayın 'toplu intihar' olduğu öğrenildi
Kartal'da 1 kişinin öldüğü 1 kişinin de yaralandığı olayın 'toplu intihar' olduğu öğrenildi
Kartal'da 1 kişinin öldüğü 1 kişinin de yaralandığı olayın 'toplu intihar' olduğu öğrenildi
Kartal'da 1 kişinin öldüğü 1 kişinin de yaralandığı olayın 'toplu intihar' olduğu öğrenildi

YORUMLAR
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İstanbul'da toplu intihar şoku! Olayı kararından son anda vazgeçen genç anlattı İstanbul'da toplu intihar şoku! Olayı kararından son anda vazgeçen genç anlattı
Kaynak: İHA

Mehmet Bilal, İntihar, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kartal'da 1 kişinin öldüğü 1 kişinin de yaralandığı olayın 'toplu intihar' olduğu öğrenildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kartal'da 1 kişinin öldüğü 1 kişinin de yaralandığı olayın 'toplu intihar' olduğu öğrenildi - Son Dakika
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