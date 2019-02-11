Son Dakika Haberleri: Kartal'da 10 Katlı Binada Yıkım Tekrar Başladı (1)

Kartal'da 10 Katlı Binada Yıkım Tekrar Başladı (1)

1 saat önce

Ramazan EĞRİ - Gökhan ÇELİK - Harun UYANIK - Yılmaz BEZGİN - Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL DHAKartal'da çöken binanın yanında bulunan Yunus Apartmanı'nın yıkımına tekrar başlandı.

Kartal'da 10 Katlı Binada Yıkım Tekrar Başladı (1), System.String[]
Ramazan EĞRİ - Gökhan ÇELİK -  Harun UYANIK - Yılmaz BEZGİN - Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL DHA

Kartal'da çöken binanın yanında bulunan Yunus Apartmanı'nın yıkımına tekrar başlandı. Yeşilyurt Apartmanın çökmesinin ardından hemen yanındaki bina olan Yunus Apartmanı boşaltılmıştı. İş makineleriyle binanın üst katlarından itibaren yıkımı dün akşam 18.45'te başlandı. Bir süre binanın dış cephesindeki balkonlar yıkıldı, ardından yıkıma ara verildi. Yıkım sabah 09.00'da tekrar başladı.

Görüntü Dökümü:

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-Yerden yıkımdan görüntüler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 09:09 Kaynak: DHA

DHA, Kartal, Güncel
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