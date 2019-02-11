Son Dakika Haberleri: Kartal'da 10 Katlı Binada Yıkım Tekrar Başladı (2) Havadan Görüntüler

Kartal'da 10 Katlı Binada Yıkım Tekrar Başladı (2) Havadan Görüntüler

3 dakika önce

KARTAL'da çöken binanın yanında bulunan Yunus Apartmanı'nın yıkımına tekrar başlandı.

Kartal'da 10 Katlı Binada Yıkım Tekrar Başladı (2) Havadan Görüntüler, System.String[]
KARTAL'da  çöken binanın yanında bulunan Yunus Apartmanı'nın yıkımına tekrar başlandı. Yeşilyurt Apartmanın çökmesinin ardından hemen yanındaki bina olan Yunus Apartmanı boşaltılmıştı. İş makineleriyle binanın üst katlarından itibaren yıkıma dün akşam 18.45'te başlandı. Bir süre binanın dış cephesindeki balkonlar yıkıldı, ardından yıkıma ara verildi. Yıkım sabah 09.00'da tekrar başladı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 09:54 Kaynak: DHA

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