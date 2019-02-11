Son Dakika Haberleri: Kartal'da 10 Katlı Binada Yıkım Tekrar Başladı (7)

Kartal'da 10 Katlı Binada Yıkım Tekrar Başladı (7)

2 gün önce

KARTAL'da çöken binanın yanında bulunan Yunus Apartmanı'nın yıkımına tekrar başlandı.

Kartal'da 10 Katlı Binada Yıkım Tekrar Başladı (7), System.String[]
KARTAL'da çöken binanın yanında bulunan Yunus Apartmanı'nın yıkımına tekrar başlandı. Yeşilyurt Apartmanın çökmesinin ardından hemen yanındaki bina olan Yunus Apartmanı boşaltılmıştı. İş makineleriyle binanın üst katlarından itibaren yıkımı dün akşam 18.45'te başlandı. Bir süre binanın dış cephesindeki balkonlar yıkıldı, ardından yıkıma ara verildi. Yıkım sabah 09.00'da tekrar başladı.

Yıkım çalışmalarını yerinde izleyen mahalleli, o anları cep telefonları ile görüntüledi. İtfaiye ekiplerinin yıkım boyunca sulama yaptığı çalışmalara saat 10.00'da bir süre ara verildi. Bu sırada olay yerine gelen bir kepçe operatörü, binanın önündeki beton yığınlarını temizledi. Yaklaşık bir saat sonra binanın yıkımına devam edildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 11:37 Kaynak: DHA

Yeşilyurt, Güncel
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