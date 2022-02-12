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Kartal'da 11 katlı apartmanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Kartal'da 11 katlı apartmanda çıkan yangın söndürüldü

12.02.2022 02:10
Kartal'da 11 katlı apartmanda çıkan yangın söndürüldü

Kartal'da 11 katlı apartmanın 9'uncu katındaki bir dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kartal'da 11 katlı apartmanın 9'uncu katındaki bir dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Uğur Mumcu Mahallesi Akşemsettin Caddesi üzerinde bulunan Çamlıbelde sitesinde bulunan 11 katlı apartmanın 9'uncu katında bulunan dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Apartman sakinleri dumandan etkilenmemek için itfaiyenin yardımıyla aşağıya indi. Vatandaşlar itfaiyenin yangını söndürme çalışmalarını izledi.

Dumandan etkilenen ev sahibine olay yerine gelen ambulansta müdahale edildi. Ev sahibinin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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İtfaiye, Yangın, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kartal'da 11 katlı apartmanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kartal'da 11 katlı apartmanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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