Son dakika: Kartal'da 11 katlı apartmanda yangın paniği - Son Dakika

Kartal'da 11 katlı apartmanda yangın paniği

İSTANBUL - Kartal'da 11 katlı apartmanın 9'ncu katında bulunan dairede yangın çıktı. Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürüldü. İtfaiye ekipleri binada oturan vatandaşları dumandan etkilenmemeleri nedeniyle tahliye etti.

Yangın, saat 01: 00 sırlarından Kartal Uğur Mumcu Mahallesi Akşemsettin Caddesi üzerinde bulunan 11 katlı binanın 9'ncu katında çıktı. Henüz nedeni belirlenemeyen nedenle çıkan yangının 112 acil çağrı merkezine haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin bina içerisinden ve merdiven ile dışarıdan daireye ulaşarak yangını kontrol altına aldı. Binada oturan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından dumandan etkilenmemeleri için tahliye edildi. Dumandan etkilenen ev sahibine olay yerinde ambulansla ilk müdahale gerçekleştirildi. Ev sahibinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.