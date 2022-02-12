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Son dakika haberleri! Kartal'da 11 katlı binada çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

Son dakika haberleri! Kartal'da 11 katlı binada çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

12.02.2022 02:59

Son dakika haberine göre KARTAL'DA 11 katlı binanın dokuzuncu katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

KARTAL'DA 11 katlı binanın dokuzuncu katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Çevrede paniğe neden olan yangın sırasında 1 kişi dumandan etkilendi.

Kartal Uğur Mumcu Mahallesi Akşemsettin Caddesi'nde bulunan 11 katlı binanın dokuzuncu katındaki dairede saat 01.30 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında daireden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla kısa sürede söndürüldü. Sağlık ekipleri, yangın sırasında dumandan etkilenen ev sahibine olay yerindeki ambulansta müdahale etti. Ev sahibinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.


Son dakika haberleri! Kartal'da 11 katlı binada çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
Son dakika haberleri! Kartal'da 11 katlı binada çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
Son dakika haberleri! Kartal'da 11 katlı binada çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
Son dakika haberleri! Kartal'da 11 katlı binada çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
Son dakika haberleri! Kartal'da 11 katlı binada çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
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İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Kartal'da 11 katlı binada çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Kartal'da 11 katlı binada çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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