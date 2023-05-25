İstanbul'un kartal ilçesinde 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla anma ve çelenk koyma töreni gerçekleştirildi.
Gazeteci Murat Ağırel'in paylaşımına göre törende Ocakları, MHP üyeleri, Milli Gençlik, Spor Bakanlığı mensupları ve CHP Gençlik kolları üyeleri arasında tartışma ve arbede çıktı.
Yaşanan kavga çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.
Son Dakika › Güncel › Kartal'da 19 Mayıs töreninde arbede! Ülkü Ocakları ile CHP Gençlik Kolları üyeleri birbirlerine girdi - Son Dakika