Kartal'da 19 Mayıs töreninde arbede! Ülkü Ocakları ile CHP Gençlik Kolları üyeleri birbirlerine girdi - Son Dakika
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Kartal'da 19 Mayıs töreninde arbede! Ülkü Ocakları ile CHP Gençlik Kolları üyeleri birbirlerine girdi

25.05.2023 15:34

Kartal'da 19 Mayıs anma ve çelenk koyma töreninde Ülkü Ocakları, MHP üyeleri, Milli Gençlik, Spor Bakanlığı mensupları ve CHP Gençlik kolları üyeleri arasında tartışma ve arbede çıktı.

İstanbul'un kartal ilçesinde 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla anma ve çelenk koyma töreni gerçekleştirildi.

ARBEDE ÇIKTI

Gazeteci Murat Ağırel'in paylaşımına göre törende Ocakları, MHP üyeleri, Milli Gençlik, Spor Bakanlığı mensupları ve CHP Gençlik kolları üyeleri arasında tartışma ve arbede çıktı.

Kartal'da 19 Mayıs töreninde arbede! Ülkü Ocakları ile CHP Gençlik Kolları üyeleri birbirlerine girdi

KAVGA ANLARI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Yaşanan kavga çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

Kartal'da 19 Mayıs töreninde arbede! Ülkü Ocakları ile CHP Gençlik Kolları üyeleri birbirlerine girdi
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19 Mayıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kartal'da 19 Mayıs töreninde arbede! Ülkü Ocakları ile CHP Gençlik Kolları üyeleri birbirlerine girdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kartal'da 19 Mayıs töreninde arbede! Ülkü Ocakları ile CHP Gençlik Kolları üyeleri birbirlerine girdi - Son Dakika
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