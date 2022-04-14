Kartal'da 2. baharlarına evet diyen çift, balayı için Nevşehir'e yolcu edildi - Son Dakika
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Kartal'da 2. baharlarına evet diyen çift, balayı için Nevşehir'e yolcu edildi

14.04.2022 12:45

Kartal'da 2. baharlarına evet diyen çift, balayı için Nevşehir'e yolcu edildi Kartal Yaşlı Bakımevinde tanışıp evlenen çift, balayı için Nevşehir'e gitti Kartal Yaşlı Bakımevinde tanışıp evlenen 73 yaşındaki Aynur Koraltürk ve 80 yaşındaki Halit Berküm çifti, evlendikten yaklaşık 2 ay sonra...

Kartal'da 2. baharlarına evet diyen çift, balayı için Nevşehir'e yolcu edildi

Kartal Yaşlı Bakımevinde tanışıp evlenen çift, balayı için Nevşehir'e gitti

İSTANBUL - Kartal Yaşlı Bakımevinde tanışıp evlenen 73 yaşındaki Aynur Koraltürk ve 80 yaşındaki Halit Berküm çifti, evlendikten yaklaşık 2 ay sonra balayı için Nevşehir'e yolcu edildi. 2. bahara evet dedikten sonra Nevşehir'e yolcu edilen Berküm çiftinin mutlulukları yüzlerine yansıdı.

Kartal Yaşlı Bakımevinde tanışarak birbirlerini seven 73 yaşındaki Aynur Koraltürk ve 80 yaşındaki Halit Berküm çifti 14 Şubat sevgililer gününde evlendi. İkinci baharlarını yaşayan Berküm çiftinin nikah şahidi Kartal Kaymakamı Abdullah Demir oldu. Kartal Belediyesi de, Kartal Yaşlı Bakımevinde tanışıp evlenen çiftin nikahlarını kıydıktan sonra yalnız bırakmadı. Evliliklerinde 2. ayı geride bırakan çift balayı için Kartal Yaşlı bakımevinden Nevşehir'e yolcu edildi. Bakım evi sakinleri ile beraber Kartal Kaymakamı Abdullah Demir ve Kartal Belediyesi yetkilileri de Berküm çiftini Nevşehir'e uğurladı. Çiftin arkasından Huzurevi çalışanları su döktü.

Kartal Kaymakamı Abdullah Demir," İlçe Kaymakamı olarak Halit amcamız ile Aynur hanımın nikah şahidiydim. Nikahlarının olduğu gün bizim geç haberimiz olduğu için kendilerine o gün hediyemizi takdim edememiştik. Hediyemizi daha sonra vereceğimizi söylemiştik. Bir havayolu firmamızın müdürü ile görüştük. Biletlerini temin ettik. Önce burada görevli olan daha sonra Nevşehir'e atanan valimiz ile görüştük çiftimiz için Ürgüp, Göreme, Kapadokya'da misafir edeceklerini bildirdi. Biz de sürpriz seyahati Halit Amcamıza ve Aynur Hanıma hediye ettik" dedi.

"2'nci bahar hayal ettiğim gibi oldu"

Halit Berküm," Emekli olduktan sonra Muğla'ya yerleştim. 2 sene orada kaldıktan sonra İstanbul'a döndüm. Burayı bulduk, ben buraya geldikten 3 ay sonra Aynur Hanım geldi. İlk gördüğümde ben bu kadınla evlenmeliyim dedim kendi kendime. Arkadaş olduk. 1.5 yıl teklifimi kabul etmedi. Yılbaşında tuttum kolundan, mikrofonu elime aldım herkesin huzurunda evlilik teklif ettim. Kaçamadı en sonunda evlendik. Şimdi çok mutluyuz. 2'nci bahar hayal ettiğim gibi oldu" dedi.

Aynur Koraltürk," Ben eşimden 3 ay sonra geldim. Kendisi ile arkadaş olarak tanıştık. Kendisi çok istekliydi, ama ben daha önce hiç evlenmemiştim bu yüzden istemiyordum. Fakat çok ısrar etti. Sonunda kandırdı beni çok mutluyuz " dedi.

Kartal'da 2. baharlarına evet diyen çift, balayı için Nevşehir'e yolcu edildi
Kartal'da 2. baharlarına evet diyen çift, balayı için Nevşehir'e yolcu edildi
Kartal'da 2. baharlarına evet diyen çift, balayı için Nevşehir'e yolcu edildi

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Kartal'da 2. baharlarına evet diyen çift, balayı için Nevşehir'e yolcu edildi Kartal'da 2. baharlarına evet diyen çift, balayı için Nevşehir'e yolcu edildi TFF 2. Lig: Pazarspor: 2 Zonguldak Kömürspor: 2 TFF 2. Lig: Pazarspor: 2 Zonguldak Kömürspor: 2 Nevşehirli Yüzücü Trabzon'dan Bronz Madalya ile döndü Nevşehirli Yüzücü Trabzon'dan Bronz Madalya ile döndü

Sevgililer Günü, Nevşehir, Evlilik, Kartal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kartal'da 2. baharlarına evet diyen çift, balayı için Nevşehir'e yolcu edildi - Son Dakika


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