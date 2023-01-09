Kartal'da 2 genç kadını öldüren şüpheli: "Kız arkadaşımı öldürdüm, intihar ettim" - Son Dakika
Üye Girişi

Kartal'da 2 genç kadını öldüren şüpheli: "Kız arkadaşımı öldürdüm, intihar ettim"

09.01.2023 16:18

- Kartal'da 2 genç kadını öldüren şüpheli: "Kız arkadaşımı öldürdüm, intihar ettim" Kartal'da 23 yaşındaki Dilara Gültay ve kız arkadaşı Cansu Demirel'i öldüren, ardından intihar teşebbüsünde bulunan şüpheli Mustafa P.

- Kartal'da 2 genç kadını öldüren şüpheli: "Kız arkadaşımı öldürdüm, intihar ettim"

İSTANBUL - Kartal'da 23 yaşındaki Dilara Gültay ve kız arkadaşı Cansu Demirel'i öldüren, ardından intihar teşebbüsünde bulunan şüpheli Mustafa P.'nin cinayetin ardından polisi arayarak, 'kız arkadaşımı öldürdüm, intihar ettim' şeklinde ihbarda bulunduğu ortaya çıktı.

Kartal Cumhuriyet Mahallesi Pelin Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinde, Cansu Demirelve Dilara Gültayisimli iki genç kadının ölü bulunmasına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

"Kız arkadaşımı öldürdüm, intihar ettim"

Gültay'ın eski sevgilisi olan ve bileklerini keserek intihar teşebbüsünde bulunan Mustafa P.isimli şüphelinin sabah saat 09.23 sıralarında polis merkezini arayarak kız arkadaşının kendisini aldattığını öne sürdüğü, 'kız arkadaşımı öldürdüm, intihar ettim' diyerek ihbarda bulunduğu ortaya çıktı. Dilara Gültay'ın ailesinin ise, 'dün kayıp ihbarı verdik, şimdi arkadaşının evinin önündeyiz, arkadaşı kızlara bir şey yaptım demiş ve evden kaçmış, kapıyı açan yok kızları öldürmüş olabilir' şeklinde ihbarda bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Dilara Gültay ve Cansu Demirel'in ailelerinin kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi.

Kayıp ihbarı verilmiş

Evde yapılan aramalarda uyuşturucu madde, fare zehri, şizofreni ilaçları ve şırınga bulundu. Dilara Gültay'ın cesedinin banyoda bulunduğu, Cansu Demirel'in cansız bedeninin oturma odasında olduğu ve boğaz kısmında derin kesikler olduğu belirtildi.

Öte yandan, hayatını kaybeden Dilara Gültay'ın noterde katip olarak çalıştığı, Cansu Demirel'in elektronik firmasında çalıştığı öğrenildi. 'Kasten yaralama' suçundan hakkında suç kaydı bulunan şüpheli Mustafa P.'nin ise Pendik'te bir restoranda çalıştığı bilgisine ulaşıldı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Kartal'daki çifte cinayetin detayları ortaya çıkıyor! Aldatıldığını öne sürüp 'Kız arkadaşımı öldürdüm, intihar ettim' diyerek ihbarda bulunmuş Kartal'daki çifte cinayetin detayları ortaya çıkıyor! Aldatıldığını öne sürüp 'Kız arkadaşımı öldürdüm, intihar ettim' diyerek ihbarda bulunmuş Okulda kahreden olay! Sınav sonucunu öğrenince herkesin gözü önünde kendini camdan aşağıya bıraktı Okulda kahreden olay! Sınav sonucunu öğrenince herkesin gözü önünde kendini camdan aşağıya bıraktı 2 kızın ölü bulunduğu daireden yaralı olarak çıkan genç her şeyi itiraf etti! Dehşet evinden neler çıktı neler 2 kızın ölü bulunduğu daireden yaralı olarak çıkan genç her şeyi itiraf etti! Dehşet evinden neler çıktı neler

Cumhuriyet Mahallesi, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kartal'da 2 genç kadını öldüren şüpheli: 'Kız arkadaşımı öldürdüm, intihar ettim' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:54 Adana'da bir genç kız, "Beni zorla götürmeye çalışıyorlar" diyerek 2 saat boyunca arabanın altında saklandı
10:52 Vatandaşa, "Hükümetin memur ve emeklilere yaptığı yüzde 30 zam oranından memnun musunuz?" diye soruldu! İşte son anketten dikkat çeken sonuçlar
10:29 Güne yükselişle başlayan dolar/TL, 18,78 seviyesinden işlem görüyor
10:32 Mini etekle ders anlatan öğretmen, sosyal medyada gündem oldu: Tepki gösteren de var savunan da
09:55 6'lı Masa'nın 10 saat süren toplantısının ardından ilk sözler: Adayı açıklamanın vakti geldi
09:47 Bursa'da cezaevi aracına düzenlenen terör saldırısının azmettiricisi Zeki Gürbüz, MİT'in Suriye'de düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi
09:44 Alkollü bir şekilde direksiyon başına geçen ve polis çevirmesine takılan şarkıcı Berkay Şahin, 2 yıl trafikten men edildi
09:14 BDDK, cep telefonları için yapılan taksit düzenlemesinde limitleri yükseltti
09:07 Rusya ile ABD arasında Soğuk Savaş dönemini hatırlatan gerginlik! Sınıra füze yerleştirme tehdidi geldi
09:03 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: TİP-1 diyabet tanısı almış çocuklarımıza yönelik Şeker Ölçüm Cihazı Yardımımızda başvurularını başlattık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2023 19:22:59. #1.12#
SON DAKİKA: Kartal'da 2 genç kadını öldüren şüpheli: "Kız arkadaşımı öldürdüm, intihar ettim" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement