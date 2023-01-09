Kartal'da 2 genç kızı öldüren katil zanlısı kamerada - Son Dakika
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Kartal'da 2 genç kızı öldüren katil zanlısı kamerada

09.01.2023 20:13

- Kartal'da 2 genç kızı öldüren katil zanlısı kamerada Kartal'da 2 genç kız bir evde ölü bulundu.

- Kartal'da 2 genç kızı öldüren katil zanlısı kamerada

İSTANBUL - Kartal'da 2 genç kız bir evde ölü bulundu. 1 erkek şahıs ise bilekleri kesilmiş halde hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden genç kızların katil zanlısının cinayet gününde evine yakın bir markete giderek alışveriş yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kartal Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eski erkek arkadaşı Mustafa P.'nin evine giden Dilara G. ve arkadaşı Cansu D. evde ölü bulundu. Bileklerini keserek intihar teşebbüsünde bulunan Mustafa P. isimli şahsın ise hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi. Polis ekipleri evde yaptığı aramalarda uyuşturucu madde, fare zehri ve şizofreni ilaçları ele geçirdi.

Katil zanlısı cinayet günü güvenlik kamerasına yansıdı

Olayın yaşandığı gün şüphelinin, evinin yakınında bulunan bir markete saat 16.30 sıralarında giderek alışveriş yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
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3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kartal'da 2 genç kızı öldüren katil zanlısı kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kartal'da 2 genç kızı öldüren katil zanlısı kamerada - Son Dakika
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