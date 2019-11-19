Kartal'da 2 kişinin öldüğü yangına ilişkin iş yeri sahipleri tutuklandı

İSTANBUL - Kartal'da bir mobilya atölyesinde çıkan yangında 2 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan işyeri sahipleri Kaan V. ve Bayram A. "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kartal'da 6 katlı bir binanın bodrum katında bulunan mobilya atölyesinde yangın çıkmış ve 2 kişi hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin ruhsatsız olduğu iddia edilen iş yerinin sahipleri Kaan V. ve Bayram A. gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

Savcılıkta ifadeleri alınan şüpheliler, tutuklama talebiyle Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

"Yangının elektrikli şofbenden çıktığını duydum"

Şüpheli Kaan V. mahkeme sorgusunda Bayram A. ile ortak olduklarını söyleyerek, "Bizim ortaklığımız sadece kağıt üzerindedir. Ben bu iş yerine giderim, işçi çalıştırırım. 5 tane işçi çalıştırıyorduk. 5'i de yabancı uyrukludur. Yangının elektrikli şofbenden çıktığını duydum. Bunu karakolda öğrendim. Bu işçiler marangozhanede yatıp kalkmaktadırlar. Yangında ölenlerden biri çok yakın arkadaşım Yiğit Boz'dur. Diğerinin kim olduğunu bilmiyorum. Olaydan dolayı çok üzgünüm. Ben de iş yerine gidip çalışıyordum" dedi.

Şüpheli Bayram A. "Yangının çıktığı iş yeri diğer şüpheli ile bana aittir. 2 yıldır beraber işletiyoruz. Yangın elektrikli şofbenden çıkmış. Bunu bana bina yöneticisi söyledi. Duş aldıktan sonra düğmesinin kapatılmaması nedeniyle çıkmış olabileceği söylendi. Burada bulunan işçilere çoğu kez 'şarteli kapatın' diye ikaz etmeme rağmen kapatmadıkları için yangın çıkmış olabilir" dedi.

"Sigortaları yoktu"

İşçilerin marangozhanede kaldığını söyleyen şüpheli, "Yabancı işçileri işe ben aldım. Bunların çalışma izinleri yoktur. Ancak çalışma izinleri için başvurduklarını söylediler bana. Ben bunlara 2 bin 200 lira maaş verecektim ve yemeklerini veriyordum. Çalışma izinlerimi aldıktan sonra sigortalarını yaptıracaktım. Yangının çıktığı vakit sigortaları yoktu. Olaydan dolayı çok üzgünüm. Dükkanımızın üzerinde 6 kat vardır. Üst kattaki komşulardan gürültü olması nedeniyle şikayetler gelmişti. Ben iş yerimle alakalı ruhsat alamadım. Benim iş yerim binanın sığınağı olarak gözükmektedir. Bundan dolayı ruhsat alamadım. Ancak önümüzdeki ay bu yeri boşaltacaktım. Vergi levham vardır" diye konuştu.

"İş yeri ruhsatsız, işçiler sigortasız"

Mahkeme, iş yerinin ruhsatsız, işçilerin sigortasız ve kaçak olması, işçilerin iş yerini aynı zamanda barınma yeri olarak kullanması, işverenlerin buna rızaları ve iki kişinin hayatını kaybetmiş olması hususlarını gerekçe göstererek, 2 şüphelinin "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.