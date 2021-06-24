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Kartal'da 2 yıl sonra aynı yerde aynı heyecanla - Son Dakika

Kartal'da 2 yıl sonra aynı yerde aynı heyecanla

24.06.2021 09:56
Kartal'da 2 yıl sonra aynı yerde aynı heyecanla, System.String[]

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nın düzenlediği program doğrultusunda 23 Haziran 2019 İstanbul seçimlerinin ikinci yıl dönümünde İstanbul'un 39 ilçesinde eş zamanlı yapılan saha çalışması Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in de katılımıyla gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nın düzenlediği program doğrultusunda 23 Haziran 2019 İstanbul seçimlerinin ikinci yıl dönümünde İstanbul'un 39 ilçesinde eş zamanlı yapılan saha çalışması Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in de katılımıyla gerçekleştirildi. Başkan Gökhan Yüksel, iki yıl önce olduğu gibi yine aynı heyecanla ve aynı sorumlulukla çalışmaya devam edeceklerini belirterek, Kartal'daki esnafları ziyaret etti.

23 Haziran'ın ikinci yıl dönümünde "2 Yıl Sonra Aynı Yerde" mottosu ile düzenlenen esnaf ziyareti öncesi CHP Kartal İlçe Başkanlığı'nda bir toplantı düzenlendi. Programa; CHP Karaman Milletvekili Av. İsmail Atakan Ünver, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, CHP Karaman İl Başkanı Mustafa Cem Kağnıcı, CHP Tokat İl Başkanı Çağdaş Kurtgöz, CHP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Yeşim Ağırman, CHP Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah ve partililer katıldı.

"23 Haziran demek umut, tebessüm, sevgi ve barış demektir"

Toplantıda konuşma yapan Başkan Gökhan Yüksel, "Sevgili ailem, 23 Haziran demek umut demek, tebessüm demek, sevgi demek, barış demek. 23 Haziran'ı ben böyle hatırlıyorum. Ama en büyük özelliği de dayanışma demek. Bugün bu salonda olan ya da buraya gelemeyen bütün arkadaşlarımın gözlerindeki ifadeyi, ışığı görmek 23 Haziran'ı hatırlatıyor bizlere. Tabii kolay bir mücadele değildi ve o mücadeleyi de tek başımıza gerçekleştirmedik. Ama çok büyük bir sorumluluğu yüklendik. Dolayısıyla Sayın Genel Başkanımızın söylediği gibi bu süreci ittifak bloğundan, dostlarımızla, millet ittifakıyla, birçok öğeyle, belki apolitik olan gençlerle, kadınlarla, halkla, kısacası bu sürece inanan herkesle gerçekleştirdik. Hem bunun keyfini yaşamak lazım, hem de bunun hakkını vermek lazım. O yüzden en azından ben hakkını verebilmek için daha çok çalışmaya, bize verilen teveccühü yerine getirebilmek için elimden gelenin daha fazlasını yapmaya gayret ediyorum ve daha fazlasını yapmak için daha çok koşacağım. 23 Haziran'ın özelliği sevgili Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun öncülüğünde ve liderliğinde olmasıydı." dedi.

Kartal'daki esnaf ziyaret edildi

Toplantının ardından 23 Nisan Caddesi, Üsküdar Caddesi ve Ankara Caddesi'nde bulunan esnafa ziyaretler gerçekleştirildi. Kartal'da esnafların yaşadığı güncel sorunlar dinlenerek, çözüm noktasında neler yapılabileceği konuşuldu. Kartal Belediyesi'nin iki yıllık süreçte ilçede İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte gerçekleştirdiği ortak çalışmalar ve projelerin yanı sıra özellikle depreme yönelik yapılan hazırlıklar anlatıldı. Ziyarete katılan parti yöneticileri cadde esnafına hayırlı işler ve bol kazanç dileklerini iletti. Kartal esnafı da Başkan Yüksel'e ve diğer yöneticilere her zaman yanlarında oldukları için teşekkür etti. - İSTANBUL

Kartal'da 2 yıl sonra aynı yerde aynı heyecanla
Kartal'da 2 yıl sonra aynı yerde aynı heyecanla
Kartal'da 2 yıl sonra aynı yerde aynı heyecanla
Kartal'da 2 yıl sonra aynı yerde aynı heyecanla
Kartal'da 2 yıl sonra aynı yerde aynı heyecanla

Hisarcık, İstanbul, Haziran, Kartal, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kartal'da 2 yıl sonra aynı yerde aynı heyecanla - Son Dakika


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