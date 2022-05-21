Çıktığı tahta kırıldı, küçük çocuk 20 metre yüksekten boşluğa düştü - Son Dakika
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Çıktığı tahta kırıldı, küçük çocuk 20 metre yüksekten boşluğa düştü

21.05.2022 09:37

Çıktığı tahta kırıldı, küçük çocuk 20 metre yüksekten boşluğa düştü Kartal'da 12 yaşındaki çocuk, arkadaşlarıyla oyun oynarken çıktığı tahta parçasının kırılmasıyla 20 metre yüksekten havalandırma boşluğuna düştü.

Çıktığı tahta kırıldı, küçük çocuk 20 metre yüksekten boşluğa düştü

İSTANBUL - Kartal'da 12 yaşındaki çocuk, arkadaşlarıyla oyun oynarken çıktığı tahta parçasının kırılmasıyla 20 metre yüksekten havalandırma boşluğuna düştü. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kartal Atalar Mahallesi Atalar Caddesi'nde geçtiğimiz Perşembe günü saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, misafirliğe geldiği 16 katlı binaların olduğu sitede arkadaşıyla oynayan 12 yaşındaki Alihan Demir, binanın bitişiğindeki havalandırma boşluğunun üzerinde bulunan tahta parçasına çıktı. Küçük çocuk, tahta parçasının kırılmasıyla yaklaşık 20 metre yükseklikten yere düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Düştüğü yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan çocuğun vücudunda kırıklar oluştuğu öğrenildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri küçük çocuğu Kartal Lütfü Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Çıktığı tahta kırıldı, küçük çocuk 20 metre yüksekten boşluğa düştü
Çıktığı tahta kırıldı, küçük çocuk 20 metre yüksekten boşluğa düştü
Çıktığı tahta kırıldı, küçük çocuk 20 metre yüksekten boşluğa düştü
Çıktığı tahta kırıldı, küçük çocuk 20 metre yüksekten boşluğa düştü
Çıktığı tahta kırıldı, küçük çocuk 20 metre yüksekten boşluğa düştü
Çıktığı tahta kırıldı, küçük çocuk 20 metre yüksekten boşluğa düştü
Çıktığı tahta kırıldı, küçük çocuk 20 metre yüksekten boşluğa düştü
Çıktığı tahta kırıldı, küçük çocuk 20 metre yüksekten boşluğa düştü
Çıktığı tahta kırıldı, küçük çocuk 20 metre yüksekten boşluğa düştü
Çıktığı tahta kırıldı, küçük çocuk 20 metre yüksekten boşluğa düştü
Çıktığı tahta kırıldı, küçük çocuk 20 metre yüksekten boşluğa düştü

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Kaynak: İHA

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