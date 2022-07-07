Kartal'da 200 kişilik ekip Kurban Bayramı'nda göreve hazır

Kartal Belediyesi, vatandaşların Kurban Bayramı'nda sağlıklı ve hijyenik koşullarda kurban ibadetlerini yerine getirebilmeleri için hazırlıklarını tamamladı.

Kurban Bayramı'nda görev alacak 200 kişilik ekip ile göreve hazır olan Kartal Belediyesi, Kartal'da ve kurban satış alanında bayram boyunca hizmet verecek.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Kordonboyu Mahallesi'nde bulunan ve bu yıl 80 çadırın kurulduğu ve 5 bin 500'den fazla büyük ve küçükbaş kurbanlık hayvanın bulunduğu 48 bin metrekare büyüklüğündeki kurban satış alanında da son hazırlıklar yapıldı. Vatandaşların Kurban Bayramı'nı rahat geçirmeleri ve belediye hizmetlerinin aksamaması için Kartal Belediyesi'nde Başkan Yardımcısı Mustafa Oktay Aksu'nun başkanlığında bir toplantı yapıldı. İlgili birim müdürleri ile gerçekleştirilen toplantıda görev dağılımı ve alınacak önlemler görüşüldü. Toplantıda ruhsatsız kaçak kesimlere kesinlikle izin verilmeyeceği belirtilerek bu konuda sıkı denetimlerin yapılması kararlaştırıldı. Kartal Yunus Mahallesi'ndeki kurban satış alanında ise sadece küçükbaş hayvanlarının kesiminin yapılabileceği bir alan hazırlandı. Vatandaşlar burada görevli veteriner kontrolünde ve din görevlilerinin nezaretinde kurban ibadetlerini gerçekleştirebilecek. Alanda ayrıca temizlik görevlileri de mesaide olacak ve kesim sırasında çıkabilecek atıklar hemen toplanarak çevrenin temizliği sağlanacak. Ayrıca Kartal Belediyesi'nin kurban yakalama ekibi de herhangi bir olumsuzluğa karşı görev başında olacak.