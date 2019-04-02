Son Dakika Haberleri: Kartal'da 21 Kişinin Hayatını Kaybettiği Bina Çökmesine İlişkin Yürütülen Soruşturma Kapsamında, 3...

Kartal'da 21 Kişinin Hayatını Kaybettiği Bina Çökmesine İlişkin Yürütülen Soruşturma Kapsamında, 3...

1 saat önce

Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği bina çökmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 3 şüpheli hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Kartal'da 21 Kişinin Hayatını Kaybettiği Bina Çökmesine İlişkin Yürütülen Soruşturma Kapsamında, 3..., System.String[]
Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği bina çökmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 3 şüpheli hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 12:21 Kaynak: İHA

Kartal, 3. Sayfa
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