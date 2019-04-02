Kartal'da 21 Kişinin Hayatını Kaybettiği Bina Çökmesine İlişkin Yürütülen Soruşturma Kapsamında, 3...
1 saat önce
Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği bina çökmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 3 şüpheli hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.
Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği bina çökmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 3 şüpheli hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 12:21 Kaynak: İHA
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Kartal'da 21 Kişinin Hayatını Kaybettiği Çöken Bina Soruşturmasında, 3 Şüphelinin 15 Yıla Kadar Hapsi İstendi
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