Son Dakika Haberleri: Kartal'da 21 Kişinin Hayatını Kaybettiği Çöken Binaya İlişkin Soruşturma Kapsamında Gözaltına...

Kartal'da 21 Kişinin Hayatını Kaybettiği Çöken Binaya İlişkin Soruşturma Kapsamında Gözaltına...

1 saat önce

IHAAW172951-ASA/14-02-2019- Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği çöken binaya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklandı.

Kartal'da 21 Kişinin Hayatını Kaybettiği Çöken Binaya İlişkin Soruşturma Kapsamında Gözaltına..., System.String[]
IHAAW172951-ASA/14-02-2019

- Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği çöken binaya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklandı. 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 14.02.2019 17: 29: 51 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 05:35 Kaynak: İHA

Kartal, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İki Çocuk Annesi Kadını Öldürüp Altınlarını Çalan Dayı-Yeğen, Parayla Alem Yaptı Kartal'da Çöken Binanın Ardından Kritik Uyarı: Bodrum Katlarını Kontrol Edin

Kartal'da Çöken Binayla İlgili 2 Kişi Tutuklandı "Cüneyt Arkın Öldü" İddialarına Eşi Betül Arkın Son Noktayı Koydu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 19:28:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kartal'da 21 Kişinin Hayatını Kaybettiği Çöken Binaya İlişkin Soruşturma Kapsamında Gözaltına...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]