Son Dakika Haberleri: Kartal'da 21 Kişinin Hayatını Kaybettiği Yeşilyurt Apartmanının Çökmesine İlişkin Yürütülen...

Kartal'da 21 Kişinin Hayatını Kaybettiği Yeşilyurt Apartmanının Çökmesine İlişkin Yürütülen...

1 saat önce

IHAAW145900-ASA/14-02-2019- Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği Yeşilyurt apartmanının çökmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklama talebiyle, 2 kişi ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Kartal'da 21 Kişinin Hayatını Kaybettiği Yeşilyurt Apartmanının Çökmesine İlişkin Yürütülen..., System.String[]
IHAAW145900-ASA/14-02-2019

- Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği Yeşilyurt apartmanının çökmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklama talebiyle, 2 kişi ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. 14.02.2019 14: 59: 00 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 03:04 Kaynak: İHA

Yeşilyurt, Kartal, 3. Sayfa
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