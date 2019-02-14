Kartal'da 21 Kişinin Hayatını Kaybettiği Yeşilyurt Apartmanının Çökmesine İlişkin Yürütülen...
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IHAAW145900-ASA/14-02-2019- Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği Yeşilyurt apartmanının çökmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklama talebiyle, 2 kişi ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.
IHAAW145900-ASA/14-02-2019
- Kartal
'da 21 kişinin hayatını kaybettiği Yeşilyurt
apartmanının çökmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklama talebiyle, 2 kişi ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. 14.02.2019 14: 59: 00 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 03:04 Kaynak: İHA
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