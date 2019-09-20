Son Dakika Haberleri: Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin davada tutuklu...
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Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin davada tutuklu...

46 dakika önce

Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin davada tutuklu yargılanan sanık Uğur Mısırlıoğlu tahliye edildi.

Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin davada tutuklu..., System.String[]

Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin davada tutuklu yargılanan sanık Uğur Mısırlıoğlu tahliye edildi

Yeşilyurt, Kartal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 12:56 Kaynak: AA
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