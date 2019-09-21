Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin davada tek...
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Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin davada tek tutuklu sanık olan inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu tahliye edildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 01:33 Kaynak: İHA
Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin davada tek tutuklu sanık olan inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu tahliye edildi
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