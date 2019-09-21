Son Dakika Haberleri: Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin davada tek...
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Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin davada tek...

3 dakika önce

Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin davada tek tutuklu sanık olan inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu tahliye edildi.

Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin davada tek tutuklu sanık olan inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu tahliye edildi

Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin davada tek...

Yeşilyurt, Kartal, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 01:33 Kaynak: İHA
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