Kartal'da 21 kişinin öldüğü Yeşilyurt Apartmanı davası başladı
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Kartal'da 21 kişinin öldüğü Yeşilyurt Apartmanı davası başladıİSTANBUL - Kartal'da 21 kişinin öldüğü Yeşilyurt Apartmanı davası başladı.
Kartal
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 11:18 Kaynak: İHA
'da 21 kişinin öldüğü Yeşilyurt
Apartmanı davası başladı
İSTANBUL - Kartal'da 21 kişinin öldüğü Yeşilyurt Apartmanı davası başladı. Davada biri tutuklu biri tutuksuz olmak üzeri iki sanık yargılanıyor.
Kartal'da geçtiğimiz 6 Şubat günü yıkılan ve 21 kişinin hayatını kaybettiği Yeşilyurt Apartmanı ile ilgili dava başladı. Davada biri tutuklu, biri tutuksuz iki sanık yargılanıyor. Mağdurların bazılarının da duruşmaya katıldığı görüldü.
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