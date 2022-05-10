Kartal'da 3 araç birbirine girdi: 1 yaralı - Son Dakika

Kartal'da 3 araç birbirine girdi: 1 yaralı

İSTANBUL - Kartal'da TEM otoyolu bağlantı yolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önünde seyir halinde olan araca çarptıktan sonra yan yatıp sürüklendi. Kazada 3 otomobilde maddi hasar oluştu. Yan yatan otomobil sürücüsü tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan 3 araçta maddi hasar oluştu.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Kartal'da TEM bağlantı yolu Kartal istikametinde meydana geldi. İddiaya göre 35 AUZ 543 Plakalı Opel Markalı otomobil sürücüsü, Kartal istikametinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek önündeki Volkswagen markalı otomobile arkadan çarptı. Önündeki araca çarpan otomobil çarpmanın etkisi ile yan yatan otomobil sürüklenerek sağ şeritte beton bariyerlere çarparak durabildi. Savrulan diğer otomobil ise yoldaki Mercedes markalı bir otomobile hafif şekilde çarptı. ya yatan aracın kadın sürücüsü araç içinden kendi imkanları ile çıktı. Çevredeki vatandaşların İhbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazadan dolayı bağlantı yolu Kartal istikametinde trafik oluştu. Polis ekipleri çevrede başka bir kaza yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı. Kazaya karışan araçlar olay yerine gelen çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.