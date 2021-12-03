Kartal'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Festivali - Son Dakika

Kartal Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla festival düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre "Kartal Engelsiz Yaşam Festivali", Kartal Belediyesi Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi önünde vatandaşların katılımıyla yapılan yürüyüşle başladı. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, engelli çocuklarla el ele yürüdü. Yürüyüş sonunda vatandaşlar Kartal Meydanı'nda kurulan etkinlik alanında buluştu.

Festival açılışında konuşan Yüksel, Kartal'da engelli yaşamını kolaylaştıracak bir şube açılacağını anlatarak, "Bugün komşularımızla beraber bir farkındalık yürüyüşü yaptık. Engelleri nasıl aşabileceğimizi anlatmak, haykırmak ve bunu hissettirebilmek için bugün bir aradayız." dedi.

Festivalde İsem Tuzla Özgem Müzik Grubu, Melodi Dans ve Down Sendromlular Grubu Vals Ekibi, Avrasya Özel Çocuklar Derneği Ritim Grubu, Şehit Recep Büyük Özel Eğitim Uygulama Grubu ve Müzik Dostları Grubu sahne aldı. Festival boyunca dans gösterileri, müzik dinletisi, sihirbaz gösterileri, bando, vals, şiir ve daha birçok etkinlik gerçekleşti. Etkinlik alanında Kartal Belediyesi Engelsiz Üretim Atölyesi ve çeşitli engelli derneklerinden çocukların yaptığı el yapımı ürünlerde görücüye çıktı.