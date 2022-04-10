İSTANBUL-KARTAL'DA 3 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
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İSTANBUL-KARTAL'DA 3 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

10.04.2022 04:09
İSTANBUL-KARTAL'DA 3 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

KARTAL'da 3 katlı bir binanın çatı katı alev alev yandı.

KARTAL'da 3 katlı bir binanın çatı katı alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin güçlükle söndürdüğü yangın, cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Yangın, saat 01.45 sıralarında Esentepe Mahallesi Seyhan Sokak'ta 3 katlı bir binanın çatı katında çıktı. Alevleri gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede büyüyen alevler, binanın üçüncü katında bulunan daireye de sirayet etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına güçlükle müdahale etti. Alevler, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-KARTAL'DA 3 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL-KARTAL'DA 3 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
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