30 yıllık binanın çatısı çöktü, molozlar dairenin balkonuna düştü - Son Dakika
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30 yıllık binanın çatısı çöktü, molozlar dairenin balkonuna düştü

03.07.2022 16:46

30 yıllık binanın çatısı çöktü, molozlar dairenin balkonuna düştü Daire sahibine haber veren komşusu: "Sen Kuşadası'nda otur" Kartal'da 5 katlı binanın çatıya ait uç kısmı çöktü.

30 yıllık binanın çatısı çöktü, molozlar dairenin balkonuna düştü

Daire sahibine haber veren komşusu: "Sen Kuşadası'nda otur"

İSTANBUL - Kartal'da 5 katlı binanın çatıya ait uç kısmı çöktü. Molozlar dairenin balkonuna düştü. Daire içerisinde bulunan yaşlı kadını itfaiye ekipleri çıkardı. Mahalle sakini bir vatandaş ise tatilde olan daire sahibini arayarak, 'Senin evi çekiyorlar, sen Kuşadası'nda otur' diyerek durumu aktardı.

Olay, Kartal Kordonboyu Mahallesi Marmara Caddesi üzerinde bulunan 8 katlı bir binada meydana geldi. İddiaya göre, kentsel dönüşüme giren ve yaklaşık 30 yıllık olan bir binanın çatı kısmında çökme oldu. Molozlar 8. kattaki dairenin balkonuna düştü. O esnada evde yaşayan yaşlı kadının balkonda olmaması muhtemel bir faciayı önledi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleriyse merdiven aracılığıyla dökülen molozları balkondan çıkardı. Daire içerisinde kalan yaşlı kadını ise itfaiye ekipleri çıkardı. Yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan ev sahibinin tatilde olduğunu söyleyen bir mahalle sakini ise komşusunu görüntülü arayarak, "senin evi çekiyorlar, sen Kuşadası'nda otur" diyerek durumu aktardı.

"Malımızı geçtim artık canımız tehlikede"

Yaşanan olay sonrası konuşan bina sakini ise, "Bu daireleri ucuz diye kiraladık. Evleri bize kiralarken sağlam olduklarını söylediler. Malımızı geçtim artık canımız tehlikede. Neden bu daireleri kiralarken sıkıntılı olduğunu söylemiyorlar" dedi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 30 yıllık binanın çatısı çöktü, molozlar dairenin balkonuna düştü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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