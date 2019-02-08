Kartal'da 36. Saatte Aramalar Aralıksız Sürüyor
1 saat önce
Kartal'da çöken binada 36 saattir çalışmalar aralıksız sürüyor.
Kartal
'da çöken binada 36 saattir çalışmalar aralıksız sürüyor. Enkaz alanında arama kurtarma köpekleri ile arama yapılırken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
ve beraberindeki heyet çalışmaları yerinde takip ediyor.
Kartal'da çöken binada 36 saat sonra çalışmalar aralıksız sürüyor. Çökmede ölen vatandaşların sayısı 12 olurken yaralı şekilde kurtulanların sayısı 13. Çalışmalarını sürdüren itfaiye, AKOM ve AFAD
ekipleri, bu çalışmalarda arama kurtarma köpekleri ile incelemelerde bulundu. Köpeklerle birlikte enkazın üzeri didik didik arandı. Çalışmalar boyunca sessizlik isteyen arama kurtarma ekipleri enkaz altından gelecek sesi bekledi.
Öte yandan İçişleri Süleyman Soylu
ve beraberindeki heyet, çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. - İSTANBUL
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 04:11 Kaynak: İHA
İstanbul Valisi, Çöken Binadaki Acı Bilançoyu Açıkladı: 6 Vatandaşımız Hayatını Kaybetti
Kartal'da Çöken Binada Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 11'e Yükseldi
İçişleri Bakanı Soylu'nun Trafik Projesine Sıra Dışı Destek
Namus Meselesi Yüzünden İsrail'den Kocaeli'ne Kaçan Genç Kız, Ağabeyi Tarafından Boğularak Öldürüldü