Kartal'da 4 katlı binanın giriş katında yangın çıktı: Ev sahibi fenalık geçirdi - Son Dakika
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Kartal'da 4 katlı binanın giriş katında yangın çıktı: Ev sahibi fenalık geçirdi

22.07.2022 16:42
Kartal'da 4 katlı binanın giriş katında yangın çıktı: Ev sahibi fenalık geçirdi

Kartal'da 4 katlı binanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kartal'da 4 katlı binanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangında fenalık geçiren ev sahibini sağlık ekipleri hastaneye kaldırdı.

Yangın, Kartal Hürriyet Mahallesi Billur Sokakta saat 15.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 4 katlı binanın giriş katındaki evin yatak odasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın paniğe neden olurken mahalleli sokağa döküldü. Yangını gören vatandaşlar ise polis, itfaiye ve ambulans ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken sağlık ekipleri ise yangın nedeniyle fenalaşan ev sahibini olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Yangın nedeniyle evde maddi hasar oluştu. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. - İSTANBUL

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KARTAL'DA 4 KATLI BİNANIN GİRİŞ KATINDAKİ DAİREDE YANGIN KARTAL'DA 4 KATLI BİNANIN GİRİŞ KATINDAKİ DAİREDE YANGIN Kartal'da binada çıkan yangın söndürüldü Kartal'da binada çıkan yangın söndürüldü
Kaynak: İHA

Hürriyet, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kartal'da 4 katlı binanın giriş katında yangın çıktı: Ev sahibi fenalık geçirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kartal'da 4 katlı binanın giriş katında yangın çıktı: Ev sahibi fenalık geçirdi - Son Dakika
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