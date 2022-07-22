KARTAL'DA 4 KATLI BİNANIN GİRİŞ KATINDAKİ DAİREDE YANGIN - Son Dakika
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KARTAL'DA 4 KATLI BİNANIN GİRİŞ KATINDAKİ DAİREDE YANGIN

22.07.2022 16:29
KARTAL'DA 4 KATLI BİNANIN GİRİŞ KATINDAKİ DAİREDE YANGIN

KARTAL'da 4 katlı binanın giriş katındaki dairenin yatak odasında çıkanı yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

KARTAL'da 4 katlı binanın giriş katındaki dairenin yatak odasında çıkanı yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Daire sakinlerinden biri evin yanmasından dolayı sinir krizi geçerek bayıldı. Sağlık ekipleri bayılan kadına ambulansta müdahalede bulundu.

Kartal Hürriyet Mahallesi Billur Sokak'ta 4 katlı binanın giriş katındaki dairenin yatak odasında saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Daire sakinlerinden biri olay yerinde bayıldı. Sağlık ekipleri bayılan kadına ambulansta müdahale etti. Yangında can kaybı ve yaralı olmazken, dairede maddi hasar meydana geldi. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

YORUMLAR
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Kartal'da binada çıkan yangın söndürüldü Kartal'da binada çıkan yangın söndürüldü Kocaeli'de çatı yangını söndürüldü Kocaeli'de çatı yangını söndürüldü
Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KARTAL'DA 4 KATLI BİNANIN GİRİŞ KATINDAKİ DAİREDE YANGIN - Son Dakika

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SON DAKİKA: KARTAL'DA 4 KATLI BİNANIN GİRİŞ KATINDAKİ DAİREDE YANGIN - Son Dakika
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