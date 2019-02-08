Kartal'da 45 saat sonra yaşam umudu
1 saat önce
Kartal'da çöken binanın enkazındaki bir kadınla irtibat kurulduğu belirtiliyor.
Kartal'da çöken binanın enkazındaki bir kadınla irtibat kurulduğu belirtiliyor...
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:10
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Kartal'da 45 Saat Sonra Gelen Mucize! Ekipler, Sesin Geldiği Noktaya Odaklandı
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