KARTAL'DA 5 KATLI İŞ MERKEZİNİN TERASINDAKİ UYUŞTURUCU SERASINA OPERASYON - Son Dakika
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KARTAL'DA 5 KATLI İŞ MERKEZİNİN TERASINDAKİ UYUŞTURUCU SERASINA OPERASYON

04.04.2023 15:31

KARTAL'da iş merkezi olarak kullanılan 5 katlı bir binanın terasında uyuşturucu imalatı yapılan seraya baskın düzenlendi.

KARTAL'da iş merkezi olarak kullanılan 5 katlı bir binanın terasında uyuşturucu imalatı yapılan seraya baskın düzenlendi. Kartal Asayiş Büro ekiplerinin düzenlediği operasyonda kilolarca marihuana bitkisi ele geçirildi.

Kartal Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uzun süredir takip ettikleri Cumhuriyet Mahallesi Serin Sokak'ta 5 katlı bir iş merkezinin teras katına operasyon düzenledi. Operasyonda şüphelilerin teras katında uyuşturucu üretim serası kurdukları ortaya çıktı. Operasyonda satışa hazır ve kurutma aşamasında kilolarca uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan aramalarda teras katında saksılar ve çuvallar içinde gübrenin bulunduğu da görüldü. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel KARTAL'DA 5 KATLI İŞ MERKEZİNİN TERASINDAKİ UYUŞTURUCU SERASINA OPERASYON - Son Dakika


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SON DAKİKA: KARTAL'DA 5 KATLI İŞ MERKEZİNİN TERASINDAKİ UYUŞTURUCU SERASINA OPERASYON - Son Dakika
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