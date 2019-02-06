Kartal'da 6 Katlı Binanın Çökmesinin Hemen Ardından Çekilen Görüntüler (2)
40 dakika önce
Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL DHA Binanın çökmesinin hemen ardından yaşananlar DHA kamerasına yansıdıKartal Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema sokak üzerinde bulunan 6 katlı, 12 daireli ve zemin katında konfeksiyon atölyesi bulunan bina henüze bilinmeyen bir nedenle çöktü.
Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL DHA
Binanın çökmesinin hemen ardından yaşananlar DHA kamerasına yansıdı Kartal
Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema sokak üzerinde bulunan 6 katlı, 12 daireli ve zemin katında konfeksiyon atölyesi bulunan bina henüze bilinmeyen bir nedenle çöktü. Saat 16.00 sıralarında çöken binada kaç kişinin olduğu bilinmezken, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerini enkazda arama çalışmalarına başladı. Olay yerine sivil kurtarma ekipleri sevk edildi.
Enkazdan yaralı bir kadın çıkartıldı. Kadın ambulansla hastaneye sevk edildi. Olayın hemen ardından yaşananlar DHA kamerasına yansıdı
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 07:01 Kaynak: DHA
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