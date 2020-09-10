Kartal'da 60 bin liralık boya hırsızlığı kamerada - Son Dakika

Kartal'da 60 bin liralık boya hırsızlığı kamerada

Kartal'da 60 bin liralık boya hırsızlığı kamerada Hırsızlar girdikleri nalbur dükkanından bir adet de klozet çaldılar Kartal'da bulunan nalbur deposundan 60 bin liralık malzeme çalındı.

Kartal'da 60 bin liralık boya hırsızlığı kamerada

Hırsızlar girdikleri nalbur dükkanından bir adet de klozet çaldılar

İSTANBUL - Kartal'da bulunan nalbur deposundan 60 bin liralık malzeme çalındı. 60 bin liralık malzemenin çalındığı hırsızlık anı kameraya yansıdı.

Olay geçtiğimiz gün Kartal'da 06. 30 sıralarında meydana geldi. Sabahın erken saatlerinde nalbur dükkanına gelen hırsızlar demir kapıyı kırarak içeri girdiler. Hırsızlar depoda bulunan değeri 60 bin lira değerinde 180 kova boya ile bir adet klozeti çaldı.

180 kova boyanın yanında 1 adet klozet çalındı

Nalbur dükkanının deposunda gerçekleşen hırsızlık olayında 180 kova boyanın yanı sıra hırsızların 1 adet de klozet çalması dikkat çekti. Yaşadığı olay karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen dükkan sahibi Şevket Bulut'un, depoda bulunan 1 adet de klozetin çalındığını depoda farklı birçok klozetin bulunduğu, fakat hırsızların en kalitelisini çaldığını söyledi.

"Bize söyleseydi hediye ederdik"

Hırsızlıktan olayından dolayı ödemelerde zorluk yaşayacağını belirten dükkan sahibi Şevket Bulut, "Pazartesi günü sabah biz dükkana geldiğimizde fark ettik. Daha sonra komşu dükkandaki kameradan incelediğimizde saat 06.30'ta dükkana panelvan minibüs yanaşıyor. Yaklaşık 180 kova civarında boyamızı çalıyor. Bu arada bir adet klozet almışlar, ilginçtir. Keşke bize gelip söyleseydi, biz klozeti ona direk hediye ederdik. Birkaç tane kameradan takibini yaptık. Dükkana nereden geldiğini ve nereye gittiğini gördük. Yaklaşık 58 bin ile 60 bin lira arasında zararımız var" dedi.

Kartal'da 60 bin liralık boya hırsızlığı kamerada

Şevket Bulut, Hırsızlık, Kartal, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 10:33 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kartal'da 60 bin liralık boya hırsızlığı kamerada - Son Dakika

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