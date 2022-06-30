Kartal'da 67 suç kaydı olan kadın, evden çaldığı 8 bin 665 lira ile yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kartal'da 67 suç kaydı olan kadın, evden çaldığı 8 bin 665 lira ile yakalandı

30.06.2022 00:59
Kartal'da 67 suç kaydı olan kadın, evden çaldığı 8 bin 665 lira ile yakalandı

Kartal'da evden para, ziynet eşyası ve televizyon çalan 3 şüpheliden biri olan Hatice Ç. çaldığı 8 bin 665 lira ile ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı.

Kartal'da evden para, ziynet eşyası ve televizyon çalan 3 şüpheliden biri olan Hatice Ç. çaldığı 8 bin 665 lira ile ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüpheli Hatice Ç.'nin 67 suç kaydının olduğu da öğrenildi.

Kartal'da geçtiğimiz hafta eve giren 3 şüpheli, evde bulunan para, ziynet eşyası ve televizyonu çalarak sırra kadem bastı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, görüntülerde apartmana giren hırsızların bir süre sonra ellerindeki televizyonla çıktıklarını görünce harekete geçti. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışmalar sonucu kimliğini tespit ettiği, 27 yaşındaki Hatice Ç.(27)'yi gözaltına alırken, hırsızlık yapılan evden çaldığı değerlendirilen 8 bin 665 lira ele geçirildi. Hatice Ç.'nin benzer suçlardan 67 suç kaydını olduğu öğrenildi. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Kartal'da 67 suç kaydı olan kadın, yakalandı Kartal'da 67 suç kaydı olan kadın, yakalandı Elazığ'da 22 adet suç kaydı olan şüpheli hırsızlık yapınca yakalandı Elazığ'da 22 adet suç kaydı olan şüpheli hırsızlık yapınca yakalandı Son dakika haber! Mehmetçiğe 67 bin asker çantası Son dakika haber! Mehmetçiğe 67 bin asker çantası
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kartal'da 67 suç kaydı olan kadın, evden çaldığı 8 bin 665 lira ile yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:32 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
00:27 Akaryakıta üst üste indirim! Motorinin litre fiyatı bugün 84 kuruş düştü
00:11 DİSK, asgari ücret taleplerini açıkladı: Ekim ayında da asgari ücrete zam yapılması isteniyor
00:08 Galatasaray'dan çok konuşulacak sponsorluk anlaşması! Katar Airways ile stat isim hakkı için görüşülüyor
23:45 İmamoğlu'nun esnafla yaşadığı diyalog gündem oldu! Vatandaşı ikna edemeyince sonunda pes etti
23:20 Lille'nin yeni teknik direktörü ünlü Portekizli hoca Paulo Fonseca oldu
22:30 Romelu Lukaku, 113 milyon euro ile tekrar İtalya Serie A devi Inter'de
22:26 Malatya'nın Hekimhan ilçesi 4.5 büyüklüğündeki deprem ile sarsıldı
22:03 TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda önerge değişikliği: En düşük emekli maaşı 3 bin 500 TL olacak
21:44 Komaya girmeden önce Galatasaraylı olan adam, uyandığında artık Fenerbahçeliydi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 01:16:51. #1.11#
SON DAKİKA: Kartal'da 67 suç kaydı olan kadın, evden çaldığı 8 bin 665 lira ile yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement