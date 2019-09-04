Son Dakika Haberleri: Kartal'da 7-16 yaş halk oyunları kursuna kayıtlar başladı
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Kartal'da 7-16 yaş halk oyunları kursuna kayıtlar başladı

4 saat önce

Kartal Belediyesinin 7-16 yaş aralığındaki çocuklar için her yıl düzenlediği ücretsiz halk oyunları kursunun yeni dönem kayıtları alınmaya başlandı.

Kartal'da 7-16 yaş halk oyunları kursuna kayıtlar başladı, System.String[]

Kartal Belediyesinin 7-16 yaş aralığındaki çocuklar için her yıl düzenlediği ücretsiz halk oyunları kursunun yeni dönem kayıtları alınmaya başlandı.


2009 yılından bu yana binlerce öğrencinin eğitim gördüğü Çocuk Halk Oyunları Topluluğu, yurt içinde birçok il ve ilçede, kardeş belediyelerde, yurt dışında da birçok etkinlikte yer alarak büyük takdir topluyor.


Halk oyunlarına ilgi duyan Kartallı çocukların yeteneklerinin keşfedilmesi ve bu alanda kendilerini geliştirmelerini amaçlayan kursta eğitim almak isteyenler, Kartal Belediyesi sahil binasının 5'inci katında müracaatta bulunabilecek. - İSTANBUL

Kartal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 03:13 Kaynak: İHA
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