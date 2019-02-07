Kartal'da 7 Katlı Binanın Çökme Anı Kamerada
7 dakika önce
Kartal'da 7 katlı binanın çökme anı kameradaİSTANBUL - Kartal Bankalar Caddesi üzerinde 7 katlı bir bina henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü çöktü.
Kartal'da 7 katlı binanın çökme anı kamerada
İSTANBUL - Kartal Bankalar Caddesi üzerinde 7 katlı bir bina henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü çöktü. Binanın çökme anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kartal Bankalar Caddesi üzerinde 7 katlı bina bilinmeyen bir nedenden çöktü. Binanın çökme anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde ise bina büyük bir gürültüyle çöküyor ve etrafı toz bulutu sarıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:07 Kaynak: İHA
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