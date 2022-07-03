KARTAL'DA 8 KATLI APARTMANIN ÇATISINDA ÇÖKME OLDU - Son Dakika
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KARTAL'DA 8 KATLI APARTMANIN ÇATISINDA ÇÖKME OLDU

03.07.2022 17:00

KARTAL'da kentsel dönüşüm kapsamına alınan ancak, henüz boşaltılmayan 8 katlı apartmanın çatısında çökme meydana geldi.

KARTAL'da kentsel dönüşüm kapsamına alınan ancak, henüz boşaltılmayan 8 katlı apartmanın çatısında çökme meydana geldi. Apartman sakinleri tahliye edilirken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kartal Kordonboyu Mahallesi Akdeniz Caddesi'nde bulunan 8 katlı apartmanın çatısında saat 15.00 sıralarında çökme oldu. Binanın kentsel dönüşüm kapsamına alındığı ancak, henüz boşaltılmadığı öğrenildi.

85 YAŞINDAKİ APARTMAN SAKİNİNİ İTFAİYE ÇIKARDI

Çatının çökmesi nedeniyle itfaiye, polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Apartmanın 2'inci katında yaşayan 85 yaşındaki Ziğniş Yükselen, itfaiye ekipleri tarafından binadan çıkarıldı. Evde kalan köpeğini almak için binaya girmek isteyen bir kadın ise, polis ekipleri tarafından durduruldu. Ancak apartman sakinlerine evcil hayvanlarını almaları için kısa süre izin verildi.

UCUZ DİYE KİRALADIK

Bir bina sakini, Biz burayı sıkıntıda olduğumuz için ucuz diye tuttuk. Bize kiraya veren insanlar, sağlam, raporları var dediler. Şu anda biz o kadar mağduruz ki. İçerideki eşyalarımızı da geçtik, canımız tehlikede. Kiraya verirken neden bize sıkıntılı olduğunu söylemiyorlar. Bir de tadilatını biz yaptıracaktık. Allah razı olsun, yan binanın yöneticisi; 'Bu binalarda her an yıkım tehlikesi var, yaptırmayın' diyerek bizi uyardı. Bugün önce sesler geldi, sonra acayip bir yanık kokusu oldu. Herhalde bizim evde elektrik falan çalışıyor, ondandır dedim. Sonra dışarı bir baktım polisler evi boşaltın dedi. Bizi boşalttık diye konuştu.

Bina sakini Abdullah Bark, Dışarı çıktık, koştuk. Allah'tan kimseye bir şey olmadı. Zaten yıkılan yer, daha önce de yıkılmıştı. Sonradan yama yapılmış, şimdi tekrar düşmüş. Şu an mahkeme aşamasında. Kimi imza vermiş kimi vermemiş. Proje alanı yapmışlar daha hiçbir şey yok ortada dedi.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KARTAL'DA 8 KATLI APARTMANIN ÇATISINDA ÇÖKME OLDU - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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