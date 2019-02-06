Son Dakika Haberleri: Kartal'da 8 Katlı Bina Böyle Çöktü

Kartal'da 8 Katlı Bina Böyle Çöktü

7 dakika önce

Kartal'da 8 katlı bina bilinmeyen bir nedenle böyle çöktü.

Kartal'da 8 katlı bina bilinmeyen bir nedenle böyle çöktü. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise "8 katın 3 katının iskansız olduğunu öğrendik" dedi. Kartal Bankalar Caddesi'nde 8 katlı bina bilinmeyen bir nedenden dolayı çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Binanın çökme anı kameralara böyle yansıdı.

VALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "8 katın 3 katının iskansız olduğunu öğrendik" dedi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:01 Kaynak: İHA

İstanbul Valisi, Kartal, Güncel
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