Kartal'da 8 Katlı Bina Çöktü (6)
1 saat önce
Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN-Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL DHAKartal Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema sokak üzerinde bulunan 8 katlı, 12 daireli ve zemin katında konfeksiyon atölyesi bulunan bina henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.
Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN-Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL DHA Kartal
Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema sokak üzerinde bulunan 8 katlı, 12 daireli ve zemin katında konfeksiyon atölyesi bulunan bina henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Saat 16.00 sıralarında çöken binada kaç kişinin olduğu bilinmezken, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, enkazda arama çalışmalarına başladı. Olay yerine sivil kurtarma ekipleri de sevk edildi. Enkazdan çıkarılan yaralılar ambulansla hastaneye sevk edildi.
Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
Binanın 1992 yılından 5 katlı olarak ruhsatlı olduğu, daha sonra binaya 3 kat kaçak eklendiği ve iskansız olduğu belirtildi.
Bu arada, çökmenin hemen sonrası DHA kamerasına sıcağı sıcağına yansıdı.
Görüntü Dökümü:
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-Havadan görüntüler
-Olay yerinden görüntüler
-Ekiplerin çalışmaları
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:34 Kaynak: DHA
İşte Kartal'daki 8 Katlı Binanın Çökme Anı
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