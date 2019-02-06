Son Dakika Haberleri: Kartal'da 8 Katlı Bina Çöktü (6)

Kartal'da 8 Katlı Bina Çöktü (6)

1 saat önce

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN-Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL DHAKartal Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema sokak üzerinde bulunan 8 katlı, 12 daireli ve zemin katında konfeksiyon atölyesi bulunan bina henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.

Kartal'da 8 Katlı Bina Çöktü (6), System.String[]
Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN-Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL DHA

Kartal Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema sokak üzerinde bulunan 8 katlı, 12 daireli ve zemin katında konfeksiyon atölyesi bulunan bina henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Saat 16.00 sıralarında çöken binada kaç kişinin olduğu bilinmezken, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, enkazda arama çalışmalarına başladı. Olay yerine sivil kurtarma ekipleri de sevk edildi. Enkazdan çıkarılan yaralılar ambulansla hastaneye sevk edildi. 

Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Binanın 1992 yılından 5 katlı olarak ruhsatlı olduğu, daha sonra binaya 3 kat kaçak eklendiği ve iskansız olduğu belirtildi.

Bu arada, çökmenin hemen sonrası DHA kamerasına sıcağı sıcağına yansıdı.

Görüntü Dökümü:

------------ 

-Havadan görüntüler

-Olay yerinden görüntüler

-Ekiplerin çalışmaları

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:34 Kaynak: DHA

Kartal, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İşte Kartal'daki 8 Katlı Binanın Çökme Anı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Çöken Binayla İlgili Dehşete Düşüren Açıklama

İki Bakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Talimatıyla Kartal'daki Binanın Çöktüğü Yere Gidiyor AK Parti'den Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Sözde Ermeni Soykırımı ile İlgili Kararına Sert Tepki
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 19:49:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kartal'da 8 Katlı Bina Çöktü (6)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]