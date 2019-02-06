Kartal'da 8 Katlı Binanın Çökme Anı Kamerada
14 dakika önce
KARTAL'da 8 katlı binanın çökme anı kameraya yansıdı.
KARTAL'da 8 katlı binanın çökme anı kameraya yansıdı.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre caddede çok sayıda kişinin yürüdüğü sırada çökme meydana geliyor. Bir anda caddeyi toz bulutu kaplarken binanın altında kalmaktan kurtulanlar koşarak uzaklaşıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 07:23 Kaynak: DHA
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