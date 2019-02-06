Son Dakika Haberleri: Kartal'da 8 Katlı Binanın Çökme Anı Kamerada

Kartal'da 8 Katlı Binanın Çökme Anı Kamerada

14 dakika önce

KARTAL'da 8 katlı binanın çökme anı kameraya yansıdı.

Kartal'da 8 Katlı Binanın Çökme Anı Kamerada, System.String[]
KARTAL'da 8 katlı binanın çökme anı kameraya yansıdı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre caddede çok sayıda kişinin yürüdüğü sırada çökme meydana geliyor. Bir anda caddeyi toz bulutu kaplarken binanın altında kalmaktan kurtulanlar koşarak uzaklaşıyor.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 07:23 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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