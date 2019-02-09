Son Dakika Haberleri: Kartal'da 8 Katlı Binanın Çökme Anı Kamerada (Tekrar)

Kartal'da 8 Katlı Binanın Çökme Anı Kamerada (Tekrar)

46 dakika önce

Haber: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA Kartal'da 8 katlı binanın çökme anı kameraya yansıdı.

Kartal'da 8 Katlı Binanın Çökme Anı Kamerada (Tekrar), System.String[]
Haber: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA
Kartal'da 8 katlı binanın çökme anı kameraya yansıdı.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre caddede çok sayıda kişinin yürüdüğü sırada çökme meydana geliyor. Bir anda caddeyi toz bulutu kaplarken binanın altında kalmaktan kurtulanlar koşarak uzaklaşıyor
vadan da görüntülendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 09:42 Kaynak: DHA

DHA, Kartal, Güncel
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