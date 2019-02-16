Son Dakika Haberleri: Kartal'da 8 Katlı Binanın Çökme Anı Kamerada

Kartal'da 8 Katlı Binanın Çökme Anı Kamerada

28 dakika önce

İstanbul - KARTAL'DA 8 KATLI BİNANIN ÇÖKME ANI KAMERADA (tekrar)Haber: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHAKartal'da 8 katlı binanın çökme anı kameraya yansıdı.

İstanbul - KARTAL'DA 8 KATLI BİNANIN ÇÖKME ANI KAMERADA (tekrar)

Haber: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA

Kartal'da 8 katlı binanın çökme anı kameraya yansıdı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre caddede çok sayıda kişinin yürüdüğü sırada çökme meydana geliyor. Bir anda caddeyi toz bulutu kaplarken binanın altında kalmaktan kurtulanlar koşarak uzaklaşıyor

vadan da görüntülendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 12:55 Kaynak: DHA

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