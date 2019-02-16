Kartal'da 8 Katlı Binanın Çökme Anı Kamerada
28 dakika önce
İstanbul - KARTAL'DA 8 KATLI BİNANIN ÇÖKME ANI KAMERADA (tekrar)Haber: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHAKartal'da 8 katlı binanın çökme anı kameraya yansıdı.
İstanbul
- KARTAL'DA 8 KATLI BİNANIN ÇÖKME ANI KAMERADA (tekrar)
Haber: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA Kartal
'da 8 katlı binanın çökme anı kameraya yansıdı.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre caddede çok sayıda kişinin yürüdüğü sırada çökme meydana geliyor. Bir anda caddeyi toz bulutu kaplarken binanın altında kalmaktan kurtulanlar koşarak uzaklaşıyor
vadan da görüntülendi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 12:55 Kaynak: DHA
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