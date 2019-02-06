Kartal'da 8 Katlı Bir Bina Çöktü
34 dakika önce
İstanbul'un Kartal ilçesinde 8 katlı bir bina saat 16.00 sıralarında büyük bir gürültüyle çöktü.
İstanbul
'un Kartal
ilçesinde 8 katlı bir bina saat 16.00 sıralarında büyük bir gürültüyle çöktü. Binanın çöktüğü sırada sokakta bulunanlar can havliyle kaçarken, ortalığı toz bulutu kapladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Enkaz altında kaç kişinin olduğu bilinmezken, ekipler arama kurtarma çalışması başlattı. Çöken binanın zemin katında ruhsatsız bir tekstil atölyesinin bulunduğu öğrenilirken, başsavcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. Bölgede inceleme yapan İstanbul Valisi
Ali Yerlikaya ise çöken binanın 3 katının kaçak olduğunu belirterek, "Adrese dayalı nüfus sisteminde buranın zemin artı 7 kat 14 daireli olduğu, 43 vatandaşın kayıtlı olduğunu biliyoruz. Aynı şeklide Kartal Belediye Başkanı ve İmar Şube Müdürüyle görüştüm. Buranın 1992 yılında 5 katlı ruhsat olduğunu, daha sonra 3 kat kaçak yapıldığını ve iskansız olduğunu söylediler. Üzücü olan bu" dedi.
BAKANLAR OLAY YERİNE GİDİYOR Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın talimatlarıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
, İstanbul Kartal Orhantepe Mahallesi'ne gidiyor.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 07:06 Kaynak: İHA
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