Kartal'da ağaca çarpıp ikiye ayrılan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Kartal'da ağaca çarpıp ikiye ayrılan otomobilin sürücüsü yaralandı

09.10.2022 11:22
Kartal'da ağaca çarpıp ikiye ayrılan otomobilin sürücüsü yaralandı

İstanbul'da Kartal'da, ağaca çarptıktan sonra karşı yöne geçip ikiye ayrılan otomobilin sürücüsü yaralandı.

İstanbul'da Kartal'da, ağaca çarptıktan sonra karşı yöne geçip ikiye ayrılan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Sahil yolu bulvarından Kadıköy istikametine giden Furkan B. idaresindeki 34 DFK 646 plakalı otomobil, refüjde bulunan ağaca çarpıp, karşı yöne geçerek ikiye ayrıldı.

Kazada sürücüsü Furkan B. yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

İstanbul, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kartal'da ağaca çarpıp ikiye ayrılan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kartal'da ağaca çarpıp ikiye ayrılan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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