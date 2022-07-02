Polis yolda başka bir kazanın yaşanmaması için yolda önlem alırken itfaiye ekipleri de otomobilde inceleme yaptı.

Çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkarılan sürücü ve yanında bulunan Umut D, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kartal'da ağaca çarpıp takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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