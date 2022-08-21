Kartal'da 200 yıllık tarihi hamam restore edilmeyi bekliyor - Son Dakika
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Kartal'da 200 yıllık tarihi hamam restore edilmeyi bekliyor

21.08.2022 14:04
Kartal'da 200 yıllık tarihi hamam restore edilmeyi bekliyor

Kartal'da Ahmediye Camii ve Külliyesi içinde yaptırılan 200 yıllık tarihi 'Şifa Hamamı' restore edilmeyi bekliyor.

Kartal'da Ahmediye Camii ve Külliyesi içinde yaptırılan 200 yıllık tarihi 'Şifa Hamamı' restore edilmeyi bekliyor.

Kartal, Kordonboyu Mahallesi'nde bulunan Hacı Mustafa Paşa'nın mülkü olarak 1807 yılında inşa edildiği öğrenilen 216 yıllık tarihi 'Şifa Hamamı' restore edilmeyi bekliyor. Marmaray için yenilenen tren raylarıyla birlikte banliyö hattının çevresindeki eski yapılar Devlet Demiryolları tarafından kamulaştırılmıştı. Hürriyet Caddesi üzerindeki hattın kenarındaki iş yerleri yıkılırken tarihi hamam ise korundu. 1966 yılında İstanbul Valiliği tarafından tescillenerek yerinde korunma kararı verilen Şifa Hamamı için 1971 yılında restorasyon projesi hazırlandı. Ancak aradan geçen 56 yıla rağmen proje hayata geçilmedi. Kartallılar, 3 hisseli özel şahıslara ait olduğu belirlenen tarihi hamamın tarihe kazandırılarak restore edilmesini istiyor. Öte yandan Restore edilmeyi bekleyen asırlık hamam, havadan dron ile görüntülendi.

"30 yıldır hamam bu şekilde kaldı, kapandı bazı yerleri yıkıldı"

40 yıldır Kartal'da yaşayan Fatma Çiftçibaşı, "1982'de evlendim. Kartal'a gelin geldim, geldiğimde eşim bir 5-10 sene buraya hamama geliyordu. Fakat 30 yıldır falan hamam bu şekilde kaldı. Kapandı bazı yerleri yıkıldı, Ben de tarihi çok seviyorum. Buradan geçerken üzülüyorum. Hep yurt dışında tarihi yerlere çok önem veriliyor. Ama bizde Türkiye'de gereken önem verilmiyor diye düşünüyorum. Yetkililerden buranın restorasyon çalışmasını yapmasını istiyorum" dedi.

"Tarihi Hamamın bakımdan geçmesi lazım tarihimize sahip çıkmamız gerekiyor"

Esnaflardan Ferhan Ateş ise, "38 yıldır burada esnafım. Tarihi hamamın bakımdan geçmesi lazım tarihimize sahip çıkmamız gerekiyor. Ben 38 senedir buradayım. Bu tarihe çok önem vermediklerini düşünmüyorum. Restorasyon yapılabilir. Yani tarihimize sahip çıkmamız gerekiyor. 200 yıllık bir hamam Kartal için değerli bir sembol gerekenin yapılmasını bir esnaf olarak istiyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kartal'da 200 yıllık tarihi hamam restore edilmeyi bekliyor - Son Dakika

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