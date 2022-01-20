Üye Girişi
Aile sağlığı merkezinde kadın sağlıkçıya silahlı saldırı - Son Dakika

Aile sağlığı merkezinde kadın sağlıkçıya silahlı saldırı

20.01.2022 15:12

Aile sağlığı merkezinde kadın sağlıkçıya silahlı saldırı Silahla başından vurulan sağlık çalışanı kadın, hayatını kaybetti Kartal'da bir aile sağlığı merkezine silahla gelen bir şahıs, merkezde görevli bir kadın sağlık çalışanını silahla başından vurdu.

Aile sağlığı merkezinde kadın sağlıkçıya silahlı saldırı

Silahla başından vurulan sağlık çalışanı kadın, hayatını kaybetti

İSTANBUL - Kartal'da bir aile sağlığı merkezine silahla gelen bir şahıs, merkezde görevli bir kadın sağlık çalışanını silahla başından vurdu. Yaralı şekilde hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti.

Olay, Kartal'da Topselvi Mahallesi'nde bulunan bir aile sağlığı merkezinde saat 14.30 sıralarında yaşandı. Aile sağlık merkezine elinde silahla gelen bir şahıs iddiaya göre burada çalışan Ömür E. isimli sağlık çalışanını silahla başından vurdu. Başından vurulan kadın yaralanırken saldırgan şahıs olay yerinden kaçtı. Yaralı kadın olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ömür E.'nin hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Aile sağlığı merkezinde kadın sağlıkçıya silahlı saldırı
Aile sağlığı merkezinde kadın sağlıkçıya silahlı saldırı
Aile sağlığı merkezinde kadın sağlıkçıya silahlı saldırı
Aile sağlığı merkezinde kadın sağlıkçıya silahlı saldırı
Aile sağlığı merkezinde kadın sağlıkçıya silahlı saldırı
Aile sağlığı merkezinde kadın sağlıkçıya silahlı saldırı
Aile sağlığı merkezinde kadın sağlıkçıya silahlı saldırı
Aile sağlığı merkezinde kadın sağlıkçıya silahlı saldırı
Aile sağlığı merkezinde kadın sağlıkçıya silahlı saldırı
Aile sağlığı merkezinde kadın sağlıkçıya silahlı saldırı

YORUMLAR
500

Ambulans, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aile sağlığı merkezinde kadın sağlıkçıya silahlı saldırı - Son Dakika


Mahkum bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Fırat Bulut, bu eski düşmanı hatırlayacak mı? Mahkum bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Fırat Bulut, bu eski düşmanı hatırlayacak mı?         
15:58
Liberya'da kilise ayini sırasında izdiham: 29 kişi hayatını kaybetti Liberya'da kilise ayini sırasında izdiham: 29 kişi hayatını kaybetti         
15:55
Evde çıkan yangın iki kardeşi ayırdı: 11 yaşındaki ağabey öldü, 8 yaşındaki kardeş yaralı Evde çıkan yangın iki kardeşi ayırdı: 11 yaşındaki ağabey öldü, 8 yaşındaki kardeş yaralı         
15:53
Camdaki Kız'da bugün ne olacak? Nalan ve Sedat ayrılacak mı? Camdaki Kız'da bugün ne olacak? Nalan ve Sedat ayrılacak mı?         
15:44
Acımasız paylaşıma tepki devam ediyor! Acı çeken hastayı sosyal medyada paylaştı Acımasız paylaşıma tepki devam ediyor! Acı çeken hastayı sosyal medyada paylaştı         
15:39
Demet Akalın'dan akaryakıt zamlarına tepki: Yeter, biz de insanız Demet Akalın'dan akaryakıt zamlarına tepki: Yeter, biz de insanız         
15:35
2 gün boyunca yağan kar şehirde hayatı felç etti! Buzlanan yolda zincirleme kaza meydana geldi 2 gün boyunca yağan kar şehirde hayatı felç etti! Buzlanan yolda zincirleme kaza meydana geldi         
14:35
Müge Anlı canlı yayında hastalığından bahsetti: Sonucu görseniz bu kadına yayına nasıl çıkıyor dersiniz Müge Anlı canlı yayında hastalığından bahsetti: Sonucu görseniz bu kadına yayına nasıl çıkıyor dersiniz         
14:11
6 ay önce eşini kaybeden kadının en yakın arkadaşını çaldılar! 6 ay önce eşini kaybeden kadının en yakın arkadaşını çaldılar!         
13:42
Survivor All Star'daki sürgün adası yeniliği Demet Akalın'ı sinirlendirdi: Zevksiz Survivor All Star'daki sürgün adası yeniliği Demet Akalın'ı sinirlendirdi: Zevksiz         
12:05
BOTAŞ'ın gönderdiği gizli mektup gün yüzüne çıktı! Sanayicinin gazı kesilecek, fabrikalar kapanabilir BOTAŞ'ın gönderdiği gizli mektup gün yüzüne çıktı! Sanayicinin gazı kesilecek, fabrikalar kapanabilir         
10:46
İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı! İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı!         
10:19
Kar esareti devam ediyor! TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Nurdağı yönü tekrar ulaşıma kapandı Kar esareti devam ediyor! TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Nurdağı yönü tekrar ulaşıma kapandı         
09:36
TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu         
09:25
Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi         
09:04

Son Dakika Haberleri
15:58 Mahkum bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Fırat Bulut, bu eski düşmanı hatırlayacak mı?
15:56 Merkez Bankası'nın kasasında ne kadar döviz rezervi var? İşte o rakam
15:54 Liberya'da kilise ayini sırasında izdiham: 29 kişi hayatını kaybetti
15:53 Süper Lig'de son durum: Üç haftalık maç programı ve Türkiye Kupası Son 16 Turu programı belli oldu
15:52 Evde çıkan yangın iki kardeşi ayırdı: 11 yaşındaki ağabey öldü, 8 yaşındaki kardeş yaralı
15:45 En büyük ithalatçıyız! Her şeyimizi Ruslardan alıyoruz! Onlar ise geri gönderiyor
15:44 Camdaki Kız'da bugün ne olacak? Nalan ve Sedat ayrılacak mı?
15:43 Mobilya ustası park halindeki araçta başından vurulmuş olarak bulundu!
15:39 Bir Zamanlar Çukurova izleyicisiyle bu akşam buluşuyor! Züleyha ve Hakan evlenebilecek mi?
15:36 Saldırgan, daha önce rahatsız ettiği hemşireyi başından vurarak öldürdü
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2022 16:08:24. #1.11#
SON DAKİKA: Aile sağlığı merkezinde kadın sağlıkçıya silahlı saldırı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement