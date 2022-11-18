Kartal'da görevli hemşireyi 4 el ateş ederek katleden cani, işlediği cinayet sonrası mont almaya gitmiş - Son Dakika
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Kartal'da görevli hemşireyi 4 el ateş ederek katleden cani, işlediği cinayet sonrası mont almaya gitmiş

18.11.2022 17:24

Kartal'da aile sağlık merkezinde görevli hemşire Ömür Erez'i 4 el ateş ederek öldüren katil Rahmi Uygun'un cinayet sonrası mont almaya gittiği ortaya çıktı. Duruşmada savunma yapan bir diğer tutuklu sanık Musa Teymur, Uygun'un olay sonrası çok sakin olduğunu ifade ederek, "Dönüşte arabaya bindi normal bir insan gibi. Panik falan değildi, çok sakindi. Sonra mont almaya gittik. Polisler bizi yakalayınca silahının olduğunu öğrendim" dedi.

İstanbul Kartal'da aile sağlık merkezinde görevli olan hemşire Ömür Erez (33), Ocak 2022'de Rahmi Uygun (39) 4 el ateş edilerek öldürülmüştü. Cinayetin ardından yakalanarak tutuklanan Uygun ilk kez hakim karşısına çıktı.

DURUŞMAYA SEGBİS'LE KATILDI

Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Rahmi Uygun SEGBİS sistemi ile bağlanırken, Rahmi Uygun'a yardım ettiği öne sürülen diğer tutuklu sanıklar Musa Teymur ve Yücel Özcan duruşma salonuna getirildi. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

KARARA SİNİRLENİP SEGBİS'İ TERK ETTİ

Müşteki avukatı, sanık Rahmi Uygun'un savunma yaparken diğer sanıkların dışarı çıkarılmasını isteyince mahkeme salonu karıştı. Avukatın talebini kabul eden mahkeme heyeti Teymur ve Özcan'ı dışarı çıkardı. Karara sinirlenen Rahmi Uygun, sanıkların dışarı çıkarılmasına tepki göstererek SEGBİS'i terk etti. Uygun, "Savunma yapmak istemiyorum. Mahkemeye de katılmak istemiyorum. Adil olmayan bir mahkemeye katılmak istemiyorum. Böyle bir yargılama olamaz kafanıza göre. Ben çıkıyorum kafanıza göre karar verin" ifadelerini kullandı.

"OLAYI YAPACAĞINDAN HABERİMİZ YOKTU"

Rahmi Uygun'un cinayeti işleyeceğinden haberinin olmadığını söyleyen Yücel Özcan, "Olayı yapacağından haberimiz yoktu. 6. ameliyatımı beklerken ziyaretime geldi. Olayla hiçbir bağım yok. Kadının öldüğüne üzüldüm. Ömür Erez'i tanımam. Ben kendi derdime düşmüşüm. Alacak parası varmış bunu anlattı. Musa'dan rica ettik götürür müsün diye. Sonra olayı gerçekleştirmiş. Haberim yoktu. Kendisi hasımları olduğu için devamlı silahla gezerdi" dedi.

"OLAYDAN SONRA MONT ALMAYA GİTTİK"

Uygun'un çok sakin olduğunu belirten Musa Teymur, "Olaydan bir gün önce Konya'dan arkadaşım gelecek dedi. Rahmi'yi otogardan alıp hastaneye getirdim. Kartal'a gideceğimizi söyledi. Arabayı park ettim sonra o gitti. Ben de kafeye gittim. Üzerinde silah görmedim. Dönüşte arabaya bindi normal bir insan gibi. Panik değildi, çok sakindi. Sonra mont almaya gittik. Polisler bizi yakalayınca silahının olduğunu öğrendim. Rahmi'yi daha öncesinde tanımam" diye konuştu.

ÖZCAN VE TEYMUR'A TAHLİYE KARARI

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan Yücel Özcan ve Musa Teymur'u adli kontrol şartıyla serbest bırakırken, duruşma esasa ilişkin mütalaa verilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.

RAHMİ UYGUN'A AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENİYOR

Öte yandan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanık Rahmi Uygun'un "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. İddianamede Rahmi Uygun'a yardım ettiği öne sürülen diğer şüpheliler Musa Teymur ve Yücel Özcan'ın ise "Tasarlayarak öldürmeye yardım etme" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

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Kartal, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kartal'da görevli hemşireyi 4 el ateş ederek katleden cani, işlediği cinayet sonrası mont almaya gitmiş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kartal'da görevli hemşireyi 4 el ateş ederek katleden cani, işlediği cinayet sonrası mont almaya gitmiş - Son Dakika
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