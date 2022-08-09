Hemşire Ömür Erez'in katiline ağırlaştırılmış müebbet talebi - Son Dakika
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Hemşire Ömür Erez'in katiline ağırlaştırılmış müebbet talebi

09.08.2022 17:07
Hemşire Ömür Erez'in katiline ağırlaştırılmış müebbet talebi

Kartal'da aile sağlık merkezinde görevli hemşire Ömür Erez'i, 4 el ateş ederek öldüren Rahmi U. hakkında "Tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Kartal'da aile sağlık merkezinde görevli hemşire Ömür Erez'i, 4 el ateş ederek öldüren Rahmi U. hakkında "Tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı.

İstanbul Kartal'da, 20 Ocak 2022 tarihinde bir aile sağlığı merkezinde çalışan hemşire Ömür Erez'in (34) bir süre ilişki yaşadığı ve daha sonra aralarının bozulduğu Rahmi U. (39) tarafından silahla vurularak öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Rahmi U. ile Ömür Erez arasında gönül ilişkisi olduğu, olay tarihinden önceki süreçte aralarının bozulduğu ve Erez'in ilişkiye devam etmek istemediği belirtildi. Erez'in, şüphelinin telefonunu engellediği, bu durumu kabullenemeyen Rahmi U.'un, ilişki sırasında yaptığı harcamaları bahane ederek, genç kadını ilişkiye zorladığı aktarıldı. İddianamede, Ömür Erez'e ve yakın çevresine sürekli mesaj göndererek genç kadını rahatsız ettiği, 'sana neler yapacağım' şeklinde, tabancalı ya da tabanca içeren tehdit içerikli mesajlar gönderdiği bilgisine yer verildi.

Silah resmi içeren mesajlar göndermiş

Şüpheli Rahmi U.'un silahı olduğu, silah resmi içeren mesajları Ömür Erez'e gönderdiği, Konya'da yaşayan Rahmi U.'nun bu süreçte silah resmi temin edip, genç hemşireyi nasıl öldüreceği yönünde plan yaptığı aktarıldı. Rahmi U.'un İstanbul'a geleceğini diğer şüpheli Yücel Ö.'ye söylediği ve İstanbul'u bilmediği için kendisinden yardımcı olmasını istediği, olay günü buluştuklarında Yücel Ö.'ye Ömür Erez'i öldüreceğini açıkça söylediği belirtildi.

Erez'e 187 bin TL verdiğini iddia etti

Şüpheli Rahmi U. ise ifadesinde, Ömür Erez ile 2 yıl önce sosyal medyada tanıştıklarını, duygusal birliktelik yaşadığını ifade etti. Cezaevine girmeden biriktirdiği 187 bin lirayı Erez'e verdiğini, tahliye olduktan sonra Erez'in kendisine soğuk davranmaya başladığını, verdiği parayla annesine ev aldığını söylediğini iddia etti. Konuşmak için Erez'in işyerine gittiğini, yaklaşık yarım saat kapının önünde konuştuklarını, arkasındaki şahsın elini beline götürmesi üzerine panikleyerek, silahla bir el ateş ettiğini, Erez'e de 2-3 el ateş ettiğini söyledi. Şüpheliler Musa T. ve Yücel Ö. da olayla ilgilerin olmadıklarını öne sürerek suçlamayı kabul etmedi.

Ağırlaştırılmış müebbet talebi

Savcılık, Ömür Erez'i silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle Rahmi U.'nun "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile cezalandırılmasını talep etti. Öte yandan, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ile cezalandırılması istendi.

İddianamede diğer şüpheliler Musa T. ve Yücel Ö.'nün de "tasarlayarak öldürmeye yardım etme" suçundan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapis ile cezalandırılmaları istendi.

İddianame, gönderildiği Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hemşire Ömür Erez'in katiline ağırlaştırılmış müebbet talebi - Son Dakika

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