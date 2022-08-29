İSTANBUL-KARTAL'DA ALKOLLÜ SÜRÜCÜ YAYALARA ÇARPTI: 4 YARALI - Son Dakika
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İSTANBUL-KARTAL'DA ALKOLLÜ SÜRÜCÜ YAYALARA ÇARPTI: 4 YARALI

29.08.2022 00:32
İSTANBUL-KARTAL'DA ALKOLLÜ SÜRÜCÜ YAYALARA ÇARPTI: 4 YARALI

KARTAL'da alkollü olduğu iddia edilen sürücünün kullandığı hafif ticari araç, kaldırımda yürüyen yayalara çarptı.

KARTAL'da alkollü olduğu iddia edilen sürücünün kullandığı hafif ticari araç, kaldırımda yürüyen yayalara çarptı. Kazada 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Hafif ticari aracın altında kalan 2 yaya, cadde üzerinde bulunan iş makinası ile kurtarıldı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Atalar Mahallesi Kortej Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu ileri sürülen Umut Ak yönetimindeki 35 AAD 181 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yol kenarındaki asfalt parçalarına çarparak havalandı. O esnada kaldırımda yürüyen 2 kişi, hafif ticari aracın altında kalarak ağır şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaparken, o esnada cadde üzerinden geçen iş makinesinden yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araç altında kalan yaralılar kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalenin ardından hafif ticari aracın sürücüsü Umut Ak ve araçta bulunan yolcu Bedri Kayaoğlu ile yaralı 2 yaya ambulansla çevredeki en yakın hastaneye kaldırıldı.

ARAÇ UÇARAK 2 KİŞİYİ ALTINA ALDI.

Olaya Tanık olan Hasan Zengin, "Araç çok süratliydi, fren izlerinden anlaşılıyor zaten. Araç taş yığınlarının üzerinden süratli bir şekilde gelerek kızak görevi yaptı. Taşların üstünden geçince de orada bulunan yayaların üstüne uçarak 2 kişiyi altına aldı. Daha sonra duran TIR'a vurunca durabildi. Sürücüler de alkollüydü. Polislerin yanındaydım bende" şeklinde konuştu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, hafif ticari aracın kaza yaptığı, o anda yolda yürüyen 2 yayanın da kaçtığı görülüyor. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

- İstanbul
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İstanbul'daki trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı İstanbul'daki trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı Kartal'da alkollü sürücü iki kişiyi ağır yaraladı Kartal'da alkollü sürücü iki kişiyi ağır yaraladı
Kaynak: DHA

İstanbul, Umut Ak, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-KARTAL'DA ALKOLLÜ SÜRÜCÜ YAYALARA ÇARPTI: 4 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL-KARTAL'DA ALKOLLÜ SÜRÜCÜ YAYALARA ÇARPTI: 4 YARALI - Son Dakika
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